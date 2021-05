Elric Delord : "Encore une fois la preuve que l'équipe sait montrer du caractère"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Samedi soir, Le Mans s'est imposé, une fois de plus cette saison, contre l'Elan Béarnais (88-78). Pourtant amoindri avec les forfait d'Ovie Soko et Kenny Baptiste, rejoints par Kaza Kajami-Keane en début de deuxième mi-temps, le MSB a su se remobiliser quand l'EBPLO est soudainement revenu et passé devant au score, en début de quatrième quart-temps.

"A chaque fois on a répondu présent, a commenté l'entraîneur vainqueur Elric Delord. Je mettrai en avant l’équipe, le socle de pouvoir jouer ensemble malgré l’absence d’Ovie (Soko), Kenny (Baptiste) et Kaza (Kajami-Kean) qui se blesse en 2e mi-temps. Quand l’équipe de Pau est passée devant, on voit qu’on est cramés mais après on met un 14 à 0, c’est encore une fois la preuve que l’équipe sait montrer du caractère. On ne lâche pas."

Sans son axe 1-5 titulaire, Le Mans a montré que son effectif avec bien d'autres ressources pour être compétitif.

"Ovi n’a pas joué, il a un problème au genou, il ne s’est pas entraîné cette semaine et j’ai pris la décision de ne pas le faire jouer ce (samedi) soir. Egy (Mockevicius) est de mieux en mieux, Vitto (Brown) a eu un moment difficile c’est pour cela qu’il n’a pas joué les derniers matches. Cela lui a permis de se relâcher et de se concentrer sur ce qui est important. Je suis très content de ce qu’il a apporté sur le terrain. Il ne lâche pas et a un état d’esprit irréprochable. Quand des joueurs ont des périodes difficiles comme cela a été aussi le cas pour Val (Bigote) et Antoine (Eïto), tout le groupe est hyper content pour eux lorsqu’ils jouent et ça c’est cool."

Au classement de la Jeep ELITE, les Sarthois restent septièmes avec 13 victoires en 20 matches. Prochain match pour eux le mardi 4 février au Complexe Sportif René Tys de Reims, contre Champagne Basket.