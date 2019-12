Elric Delord : "On s'est montré dominant dans l'ensemble"

Et de quatre ! Le Mans a signé son quatrième succès consécutif en s'imposant à Orléans 99 à 91 vendredi soir. Pourtant, le MSB n'a pas été parfait, loin de là. L'équipe a notamment concédé 22 rebonds offensifs et l'OLB a pris les devants dans un troisième quart-temps dominé par les locaux (34 à 20). Les Sarthois n'ont pas paniqué pour reprendre le dessus et finalement l'emporter, avec une évaluation collective largement favorable (124 à 86).

"Je pense qu’on aurait vraiment pu se mettre à l’abri plus tôt dans le match, a toutefois regretté le coach Elric Delord, dans Ouest-France. Orléans est une forte équipe offensive. Mais on leur a laissé beaucoup trop de deuxièmes chances. Et c’est d’autant plus difficile à expliquer qu’on venait de dominer dans ce domaine Le Portel et Cholet, les deux meilleures équipes aux rebonds offensifs du championnat. On permet à Orléans de rester dans le match. Même si on s’est montré dominant dans l’ensemble. N’empêche, quand on débute le 4e quart-temps avec 10 points de retard, j’aurais aimé voir notre cote sur Betclic. En attaque, on a pas mal alterné les choses."