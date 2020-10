Elric Delord (Le Mans) : "Ce n’est pas un coup d’arrêt"

Mercredi soir, Le Mans s'est incliné sur le parquet de l'Elan Béarnais (90-81) pour la deuxième journée de la Jeep ELITE. Le MSB perd là son deuxième match de suite, après sa défaite contre Champagne Basket samedi dernier. Les trois semaines sans compétition, à cause de la COVID-19, semblent avoir coupé le rythme de la formation sarthoise. Pourtant, les joueurs d'Elric Delord étaient tout proches de repartir du Béarn avec la victoire. En effet, une faute sur la tentative de tir à 3-points de Shannon Evans a conduit ce dernier sur la ligne des lancers francs. Et, encore décisif (27 points et 11 passes décisives), il ne s'est pas fait prier pour égalier et ainsi décrocher la prolongation.

Le Périgourdin n'hésite pas à mettre cette défaite sur le compte du manque de rythme.

"Encore une fois, nous ne sommes que 4 jours après la reprise. On était un peu mieux physiquement ce (mercredi) soir. Je pense la prestation de ce soir n’a rien avoir avec le match contre Champagne Basket. Mais il nous manque 2 ou 3 trucs pour être au top de ce que l’on sait faire. Il y a eu un peu de précipitation. Dans la seconde période, on sort un peu de notre jeu lorsque l’on a 9 pts d’avance. Notre plan de jeu fonctionnait très bien, on a posé des gros soucis à Pau. On n’a pas toujours réussi à conclure, mais on était présent. Et à un moment on sort un peu du truc et je ne sais pas trop à quoi c’est lié. Et c’est pour ça qu’ils sont revenus.

Ce n’est pas un coup d’arrêt. Le coup d’arrêt c’était les 3 semaines off. Là on revient. On revient petit à petit mais ce n’est pas suffisent. Pour vous dire, Iggy, Kaza et Terry qui n’ont pas joué samedi dernier, ont fait un demi entraînement collectif lundi et l’entraînement collectif (mardi) qui a duré 20 minutes... Et d’autres étaient à leur cinquième entraînement sur les cinq dernières semaines et demi. Mais encore une fois on doit gérer ces temps faibles un peu mieux, mais on ne doit pas se dire que l’on a perdu notre jeu. Non, nous sommes en train de le retrouver. Mais il nous faut encore un tout petit peu plus de temps."