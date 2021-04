Elric Delord (Le Mans) : "Des séquences défensives de toute beauté"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Mardi soir, Le Mans s'est imposé sans problème contre Le Portel. Devant de 25 points à la mi-temps (53-28), l'équipe d'Elric Delord a conservé son avance par la suite pour s'imposer 90 à 61 au final. Cet écart n'est pas ce qui intéresse le technicien périgourdin. Lui a surtout apprécié la production de son équipe :

"L'écart, il faut relativiser sur le fait que Le Portel n'était pas au complet non plus (Georgi Joseph était forfait, ndlr). Sachant qu'en plus que Benoit Mangin était malade. Ce que je retiens, c'est le contenu. C'est ce qu'on a pu produire pendant 40 minutes. C'est ce qui nous correspond, ce que nous on est, c'est notre façon de jouer pour être performant. On est performant sur le jeu de transition. Je ne veux pas freiner mon équipe sur le jeu de transition. Par contre, s'il n'y a rien d'évident, il faut qu'on joue long, qu'on les fasse défendre. Je pense qu'on a réussi ça, avec un bon mouvement du ballon, une bonne agressivité vers le cercle."

Le retour de Scott Bamborth (18 points à 7/12, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 25 minutes) et Ovie Soko (21 points à 6/10, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 8 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 22 minutes)

"Ils se sont entraînés lors des deux derniers entraînements. Ovie (Soko) chassait tout le monde sur le terrain à l'entraînement. Ca fait du bien, ça nous a permis à nous de retrouver de l'intensité, une cohésion... être plus intelligent. Il y a eu des séquences défensives collectives de toute beauté."

Le Mans est bien installé à la septième place de Jeep ELITE, avec 9 victoires en 15 rencontres.