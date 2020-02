Elric Delord (Le Mans) : "Je leur ai montré à quel point on peut bien jouer"

La défaite au buzzer à Chalon-sur-Saône aurait pu être un coup d'arrêt pour Le Mans. Mais non, le MSB a trop de qualités pour s'arrêter en si bon chemin, après une remontée fantastique ces deux derniers mois. La réception de l'ESSM Le Portel samedi soir a permis de retrouver le pivot Cliff Alexander ainsi que la victoire, 109 à 80. Pour préparer la rencontre, le coach Elric Delord avait voulu faire prendre conscience à son équipe l'étendue de son potentiel.

"C’était le message quand on avait travaillé la vidéo en début de semaine, a-t-il avoué devant la presse* après la rencontre. Je leur ai montré à quel point on peut bien jouer. On est dans la continuité de ce qu’on a fait en première mi-temps contre Chalon. Tout le monde a bien apporté ce (samedi) soir et cela fait plaisir. On a été sérieux sur les 40 minutes c’est ce qui m’a plu. On n’a jamais lâché. Quand on a eu des difficultés, on s’est ajusté rapidement. On était vraiment concentré sur ce qu’on devait faire. On se rappelait qu’on était à + 18 contre Chalon et on sait qu’il ne faut jamais lâcher. Le temps de jeu a été bien réparti. On a fait jouer un peu plus Obi (Emegano) car Terry (Tarpey) était pénalisé par les fautes. Quant à Cliff, quand il joue sur ses qualités et son agressivité, c’est un sacré pivot mais il faut qu’il soit constant."