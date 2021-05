Elric Delord (Le Mans) : "Ne comptez pas sur moi pour pleurer ou me plaindre"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Léo Morillon

Les temps sont durs au Mans Sarthe Basket. Toujours en course pour accrocher le Top 8 (7e, 15 victoires - 13 défaites), la formation des Pays-de-la-Loire n'a joué qu'à six joueurs professionnels samedi à Nanterre. Privé de Scott Bamforth, de Kaza Kajami-Keane, de Kenny Baptiste et d'Egidijus Mockevičius tous les quatre blessés ainsi que d'Antoine Eïto retenu pour le TQO 3x3, le MSB s'est admirablement bien battu.

"Quand on est un peu frais, on respecte nos principes"

"Ne comptez pas sur moi pour pleurer ou me plaindre. Vous avez vu mes joueurs ? Ils repartiront au combat dès mardi face à Orléans", expliquait Elric Delord à Ouest-France. Quand on est un peu frais, on respecte nos principes en attaque et en défense. Tout se passe très bien. Avec la fatigue grandissante, on manque un peu plus de lucidité, on est en retard."

Alors forcément, le technicien manceau a dû responsabiliser encore un peu plus Hugo Mienandi (9 points à 4/9 aux tirs et 7 rebonds) et lancer Lucas Veraghe pour la 3e fois en Jeep ÉLITE (3 minutes). Malgré le bon match de Kenny Hayes (15 points mais à 3/13 aux tirs, 2 rebonds et 6 passes décisives pour 12 d'évaluation), les Manceaux enchaînent une 6e défaite en 7 matchs.