Elric Delord (Le Mans) : "On ne s'entraîne plus du tout et on voit bien que c'est dur"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Les joueurs d'Elric Delord (39 ans) se sont imposés ce mardi au Complexe René Tys, contre Champagne Basket de 5 points d'écart, 72-77. Menés à la mi-temps, les Manceaux sont parvenus à reprendre le contrôle du match à la fin du troisième quart-temps et on réussit à l'emporter malgré le court écart au score. Le Mans a encore perdu un de ses joueurs. Ovie Soko n'a joué que 6 minutes après s'être ouvert la main.

Une saison épuisante pour tous

Son équipe est sixième de Jeep ELITE avec un bilan de 14 victoires et 7 défaites, mais Le Mans est sur un rythme actuel effrené, les matches s'enchaînent et la santé des joueurs en est fortement impactée. Ainsi, les Sarthois ont trois joueurs à l'infirmirie actuellement, en plus d'Alain Koffi : Keane (cheville), Soko (main) et Mockevicius (dos).

"On a très très peu joué pendant un an, entre la fin de la saison dernière et le début de saison 2020-2021. On a eu à jouer quelques matches par ci par là, là on joue énormément de matches en peu de temps et on voit bien que il y a de la casse partout, dans tous les clubs il y a de la casse, regrette-t-il. Il n'y a pas d'exceptions à la règle, il y a pas de club où il n'y a pas de problèmes. Nous on s'entraîne plus, on s'entraîne plus du tout on est que sur du traitement, de la récupération, on ne s'entraîne plus du tout et pour autant on voit bien que c'est dur."

Un match difficile et accroché

Elric Delord s'est également exprimé sur ce match difficile. "C'était difficile la fin de match, parce qu'il y a beaucoup de ballons perdus, je pense que tout le monde est à bout au niveau des organismes, nous on reperd un joueur ce soir", déplore le coach en parlant de son pivot Soko. Il faut dire que le match a été assez serré, mais une nouvelle fois Scott Bamforth pour Le Mans a été très précieux (14 points, 3 rebonds et 6 passes en 27 minutes). "Ça se joue sur des petits trucs, sur pas grand-chose, quelques rebonds etc. Et encore, ça tombe du bon côté pour nous donc tant mieux mais, quoi qu'il arrive sur les treize matches qu'il reste à jouer, jamais quelqu'un ne pourra me dire que mon équipe elle a pas un coeur énorme".