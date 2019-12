Elric Delord (Le Mans) : "On peut vraiment être fiers"

Lundi soir, Le Mans a été la première équipe à battre l'ASVEL cette saison en Jeep ELITE. Une victoire méritée pour le MSB qui a fait la course en tête et résisté au retour des champions de France en titre. Une vraie réussite pour les Sarthois qui restent sur cinq victoires de suite, une série qui correspond avec la prise de fonction d'Elric Delord. Arrivé l'été dernier, ce derner vient de vivre un dernier mois très intense en étant propulsé en avant, après avoir fait le travail de l'ombre à l'ASVEL pendant six ans.

"On peut vraiment être fiers, avouait-il devant la presse après la rencontre*. J’ai aimé l’état d’esprit du vestiaire après le match. Un joueur a dit aux autres : ''Voyons ce match comme un jour normal au bureau.'' En gros, il faut vite passer à autre chose. Cette victoire face à Villeurbanne est fantastique mais demain (mardi), on repart et on se projette sur Pau-Lacq-Orthez.

On a été présent dans le combat. La clé était d’éviter un trop gros creux. Souvent, l’ASVEL retrouve des ressources au retour des vestiaires pour mettre de gros éclats sur les troisièmes quart-temps. Cette fois, on n’a jamais baissé dans l’intensité et la concentration. Cela faisait partie du plan de beaucoup jouer sur Cliff (Alexander). On était persuadé qu’en attaquant de manière précise, sur les sorties d’écran et le pick and roll, on pourrait le trouver. Antoine (Eito) a lui aussi fait un grand match. Il travaille dur. Il comprend tout. Même s’il ne noircit pas toutes les cases tout le temps, il est essentiel."