Elric Delord (Le Mans) après la victoire contre Cholet : "Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice"

Actuel septième (10 victoires et 6 défaites), Le Mans est en bonne posture pour faire les playoffs. Les Sarthois ont d'ailleurs bien ancrer leur place dans le Top 8, ce jeudi, en battant Cholet sur le fil, 85-84. L'entraîneur du MSB, Elric Delord, est revenu sur ce succès important :

"On s'est rendu un peu coup pour coup. Des fois il y a des phases qui ont tournées à leur avantage, des fois au nôtre. Cela se joue à une possession, on intercepte pour le panier de la gagne. (Ian) Miller, le dernier shoot, il peut le marquer les yeux fermés. Bon là il rate, mais il peut aussi le mettre."

Le technicien périgourdin insiste sur la difficulté du calendrier de son équipe :

"Cholet a joué il y a 6 jours, nous on a joué il y a 2 jours, on voit clairement la différence, où on pioche. Le fin fond d'énergie qu'on a on le met. (...) Il fallait que je fasse attention sur le temps de jeu, encore une fois, on joue tous les 2 jours, si j'utilise des joueurs 35 minutes par exemple, avec le risque de blessure, si je perds un joueur 2 semaines, je le perds pour 6 matches."