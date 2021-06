Elwin Ndjock (ASVEL) a vécu sa première entrée en Jeep ELITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

S'il était déjà entré en EuroLeague par deux fois (à chaque fois contre Kaunas), Elwin Ndjock (2,00 m, 19 ans) n'avait pas encore goûté aux rencontres de Jeep ELITE. Avec les blessures de William Howard et Guerschon Yabusele, le Lyonnais a vécu sa première fois sur le parquet de Nanterre mercredi soir, passant 5 minutes sur le terrain lors de la victoire de son équipe 101 à 83.

Un premier contrat professionnel cet été ?

S'il est resté discret, avec 1 seul point marqué sur la ligne des lancers francs, cet ailier athlétique et fort shooteur (38,7% à 3-points en 2020-2021) devrait rapidement retrouver les parquets professionnels. En effet, après avoir brillé en Espoirs (17,9 points à 49,5% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,9 interception en 28 minutes) au point de finir dans le cinq idéal de la saison et remporté le Trophée du Futur, le Lyonnais devrait passer professionnel durant l'intersaison, probablement en Pro B.