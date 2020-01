Emmanuel Brochot - Jean-Denys Choulet de retour à la Chorale de Roanne !

Dès ce (vendredi) soir, Emmanuel Brochot s’est exprimé auprès de l’ensemble des salariés administratifs et sportifs et a annoncé le retour de Jean-Denys Choulet à la tête de l’équipe professionnelle. L’entraineur du doublé Semaine des As – ProA de 2007 a accepté la mission qui lui a été proposée sous la forme d’un contrat jusqu’à la fin de la saison.

Emmanuel Brochot tient à remercier le président Daniel Perez et l’ensemble des membres du comité de pilotage pour le travail accompli et le dévouement dont ils ont fait preuve au service du club. Il invite l’ensemble des supporters roannais à venir soutenir la Chorale dès les premiers matchs de janvier : «Le maintien se joue maintenant et c’est ensemble que nous atteindrons notre objectif !»"