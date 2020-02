Emmanuel Brochot (Roanne) également partisan d'une ligue fermée

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Chorale TV

Il a repris la Chorale de Roanne, dont il avait déjà été président entre 2005 et 2012, au début de l'année 2020. Emmanuel Brochot s'exprime ce jeudi sur son retour au club où il a connu de grandes émotions.

Il explique que son objectif numéro un est de maintenir l'équipe professionnelle en Jeep ELITE. "C'est l'année ou jamais" selon lui, avec les trois descentes à l'issue de la saison 2019/20. Il dit avoir du mal à saisir l'objectif de baisser le nombre d'équipes à 16 en première division et que la transition de 18 à 16 est rapide. Enfin, le PDG de Valentin Traiteur se dit pour une ligue fermée et s'en explique, comme l'avait fait le coach de l'Elan Béarnais Laurent Vila la semaine passée. De quoi animer un peu plus le débat sur ce point.