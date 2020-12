En attendant de rejouer, Roanne cumule les matches amicaux

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

C'est certainement l'équipe qui dispute le plus de matches amicaux en cette période sans compétition, ou presque, à cause de la COVID-19. La Chorale de Roanne n'a pas passé le week-end dernier à la maison mais sur la route. Samedi, elle a gagné à l'Agora, contre Boulazac, et dimanche elle a perdu de 72-70 à Beaublanc face à Limoges, sur une action litigieuse selon l'entraîneur Jean-Denys Choulet, interrogé par Le Progrès.

"On perd au buzzer sur une faute sifflée sur un 3-points après le tir. Je ne vois pas où est la faute mais bon... Déjà, le tir était pris, il rentre ou pas... On n'aurait même pas fait prolongation. À part cela, nos systèmes ont fonctionné. Juvonte Reddic a raté tout ce qu'il a voulu, cela arrive et ce n'est pas habituel. On a joué avec une autre marque de ballon (Wilson au lieu de Spalding) que celle habituelle en championnat et cela perturbe forcément les joueurs (ceux de la BCL). N'empêche que l'on a tenu le choc à l'intérieur face à (Jerry) Boutsiele et (Grismay) Paumier. Dommage que Jackson (Rowe) soit retombé dans ses travers après son très bon match à Bourg. Ce n'est pas physique ni un problème basket, c'est mental. Il donnait l'impression de descendre de Mars."

La Chorale de Roanne doit jouer le 20 décembre à la Halle Vacheresse contre Dijon. En attendant, elle a déjà prévu de recevoir Boulazac ce vendredi pour un nouveau match amical.