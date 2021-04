En instance de départ à Astana, Michael Thompson est une option pour l'Elan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Ce jeudi, le site Sportando annonçait que Michael Thompson (1,78 m, 31 ans) pourrait se retrouver sans club dans les jours à venir après son expérience au Kazakhstan.. Le joueur serait en instance de départ d'Astana où il tournait cette saison à 13,5 points à 44,7% de réussite aux tirs et 5,8 passes décisives de moyenne par match en VTB League.

Arrivé à l'ASVEL en 2012 (après avoir participé à la préparation de la saison du STB Le Havre), après avoir démarré sa carrière pro en Allemagne avec Francfort-sur-le-Main, il a ensuite rejoint l'Elan Béarnais une première fois, puis Rouen, avant de revenir à Pau et d'y réaliser une saison de calibre MVP en 2015-2016 (17,8 points et 5,2 passes décisives). Après un intermède de deux saisons en Turquie (Besiktas puis Istanbul BB), il avait fait son retour en France avec Le Mans en 2018-2019, avant de jouer pour le BCM Gravelines-Dunkerque la saison passée.

Si le meneur américain est à la recherche d'un club, c'est aussi le cas de l'Elan Béarnais qui peine à trouver un pigiste médical à la mène pour pallier l'absence de Justin Bibbins. Et sans surprise, un retour est une option à ne pas écarter, même s'il s'agit d'une piste parmi d'autres. Selon nos informations, Michael "Juice" Thompson est bien en contact avec l'EBPLO. Reste à savoir si ce dernier pourrait ainsi effectuer un troisième come-back en Béarn.

Eric Bartecheky le connaît bien puisqu'il a été son coach dans tous ses clubs français, hormis à Villeurbanne et Rouen. C'est même lui qui l'avait fait venir en France lors de son essai au STB. L'histoire d'amour - avec des hauts, à Pau, et des bas, comme l'an passé au BCM (9,9 points à 43% et 5,7 passes décisives) entre le coach champenois et le meneur de jeu américain n'est peut-être pas encore terminée. Affaire à suivre.