En patron, Dijon s'impose à Levallois

On arrête plus Dijon. Après la claque subie à Pau le 4 mai (79-54), il semblerait que les Bourguignons aient trouvé un second souffle, echainant ce soir avec un cinquième succès de rang. Boulogne-Levallois qui n'a finalement que très peu existé ce samedi soir, essuie de son côté un troisième revers de suite.



Entre deux gros morceaux du championnat, la partie n'a finalement pas été si équilibrée. Gênés par la défense dijonnaise, les Metropolitans 92 ne sont jamais parvenus à développer leur jeu en attaque, à l'image d'un Vitalis Chikoko (9 points 7 rebonds et 4 contres) batailleur, mais qui ratait deux dunks tout cuits.

En face Hans Vanwijn (16 points à 6/9 et 4 rebonds) s'occupait du scoring montrant son talent de loin ou près du cercle. Et si Levallois plantait un cinglant 14-0 pour passer devant (27-21), la JDA répondait immédiatemment avec un... 18-0, prenant les commandes du match qui ne lui échapperait plus (27-39, 20e).

Le verrou dijonnais

Dans un match de série, David Holston (17 points à 7/11 et 7 passes décisives) s'est une nouvelle fois signalé. L'ancien MVP de Jeep ELITE a fait le boulot après la pause avec des passes et quelques tirs dont il a le secret. Dans son sillage, Dijon prenait un avantage conséquent (45-59, 30e). Un avantage qui s'averera suffisant : malgré la fin de match de meilleure facture des Metropolitans, ces derniers partaient de trop loin. Anthony Brown (15 points, 4 rebonds et 7 passes décisives) avait beau tout tenter, l'ancien Limougeaud était bien seul.

Holston, comme à son habitude plantait son traditionnel tir pour finir le travail. Les visiteurs pouvaient exulter, signant là un succès de prestige (65-75), le troisième de la semaine. La JDA continue son rythme infernal et reste deuxième.

