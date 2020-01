Encore un renfort à Boulazac ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Vendredi dernier, le Boulazac Basket Dordogne a annoncé l'arrivée d'un arrière shooteur Johnny Berhanemeskel (1,88 m, 27 ans). Le Canadien au passeport érythréen (ce qui lui permet d'être cotonou) vient en remplacement de Taqwa Pinero.

"Pinero joue avec beaucoup d'intensité, a commenté le directeur sportif Claude Bergeaud dans La Dordogne Libre. Mais, à son âge, allait-il pouvoir tenir jusqu'en fin de saison ? Cette interrogation et le fait qu'il n'était pas en réussite avec son tir extérieur nous ont amenés à la décision de ne pas le garder. Or, on est l'équipe qui marque le moins à 3-points. Et il faut du danger dans ce secteur, sinon cela devient facile à défendre pour les adversaires."

Un autre joueur pourrait amener plus d'adresse longue distance, un poste 4 cette fois. Le BBD est en effet actif sur le marché, avec un bon budget, afin de signer un nouveau "stretch 4". Un joueur qui arriverait en complément du groupe actuel ou en remplacement d'un autre joueur. L'actuel poste 4 shooteur, Ryan Pearson, est en effet gêné au genou depuis le début de saison et n'a pas l'impact de ses saisons précédentes, au Mans et à Dijon.

"On veut montrer qu'on ne va pas se laisser marcher dessus, qu'on va faire le maximum pour se sauver, ce qui a toujours été notre seul objectif, annonce le président Laurent Serres dans la Dordogne Libre. On est dans notre championnat et il s'agit d'en laisser trois derrière nous, peu importe lesquels."

Avec 5 victoires et 12 défaites, Boulazac veut vite remonter au classement. Mais attention, beaucoup de concurrents se renforcent. Et pas question au BBD d'attendre qu'ils soient passés devant...