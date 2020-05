Entorse sort un livre sur le triplé du Limoges CSP en 2000

A l’occasion des 20 ans d'anniversaire du triplé du Limoges CSP en 2000, les éditions Entorse sortent un numéro spécial de 304 pages sur cette épopée. Alors que l'actualité basket est braquée par la crise du coronavirus, il convient de prendre du recul et de profiter de ce temps libre pour se pencher sur de beaux moments de l'histoire du basketball français.

François Chevalier, journaliste à Télérama, et Jérémy le Bescont, journaliste indépendant (Eden Press, Le Monde, Télérama, Basket USA), ont conté les exploits du Cercle Saint-Pierre sur la saison 1999/00. En difficulté économique, le mythique club du Limousin est parvenu à remporter trois titres : la Coupe Korac, la Coupe de France et le titre de champion de France. L'obtention de ce titre continue toutefois de faire polémique puisque certains qualifient qualifient ces trophées de "titres à crédit". Bref, cette épopée ne laisse ainsi personne indifférent...

Nommé « Bonnes vacances ! La trilogie du CSP 2000 », ce livre qui sera disponible à partir du 27 mai prochain, mettra en avant les anecdotes des acteurs du basket français de l’époque. Voici sa présentation :

"L’an 2000. Quelques jours après la « tempête du siècle », la France entre dans la dernière année du millénaire. N’en déplaise à Paco Rabanne, le Gers n’a pas été rayé de la carte par la station Mir. Aucun bug n’est à déplorer. Sauf un. Et il est de taille : le logiciel du Limoges CSP a sérieusement planté.

Après une décennie de dérives financières, la vitrine du basket français est au bord de l'implosion. Les excès des dirigeants conduisent le Cercle Saint-Pierre vers un déficit abyssal et un tourbillon judiciaire inéluctable. Dès octobre 1999, l’imprévisible président Jean-Paul de Peretti annonce aux joueurs que chaque match est peut-être le dernier. Au cœur du scandale, le sulfureux agent de joueurs Didier Rose monopolise l’attention. Le club limousin coule à pic après avoir tutoyé les sommets européens. Et le mécanisme de la chute n’en est que plus fascinant.

Dans ce contexte chaotique rythmé par les perquisitions et les gardes à vue, les hommes de Dusko Ivanovic se lancent alors dans une course contre la mort. En route vers un triplé magistral : Coupe Korac, Coupe de France et Championnat de France. C’est irréel mais c’est Limoges, une cité paisible où le basket exacerbe les passions, où le tragique côtoie le sublime. Un jour, le capitaine Yann Bonato dira à propos de cette saison crépusculaire : « Aux États-Unis, il y aurait forcément eu un film là-dessus ! » Des magouilles, de la sueur et des larmes : le scénario est digne d’un thriller avec sa galerie de personnages truculents et ses multiples rebondissements.

Ce livre publié le 27 mai 2020, soit vingt ans jour pour jour après le triomphe du CSP 2000, donne la parole aux héros de Beaublanc : Yann Bonato, Frédéric Weis, Marcus Brown, Harper Williams, Stéphane Dumas, David Frigout, Jean-Philippe Méthélie, Stjepan Stazic. Au total, plus de soixante personnalités racontent à travers leurs témoignages la plus folle aventure du sport moderne, illustrée par des clichés inédits.

Jacques Monclar : « En 2000, les joueurs font un truc fantastique. » // David Cozette : « Une épopée hors normes. » // Eric Judor : « Limoges dominait à mort le basket français. » // Antoine Rigaudeau : « Yann Bonato a été un leader incroyable. » // Laurent Sciarra : « Ivanovic, c’était à la schlague ! » // Dusko Ivanovic : « L’un des plus gros exploits dans l’histoire du sport. » // Didier Rose : « Qui peut faire venir Ivanovic à Limoges ? Moi. Résultat ? Triplé. » // Vincent Duluc : « Didier Rose ? On est en plein dans le mélange des genres. » // Pierre Seillant : « Ils nous ont baisés ! » // Jean-Paul de Peretti : « Je n’ai pas eu de nouvelles des investisseurs asiatiques. »

Bonnes vacances ! La trilogie du CSP 2000 par François Chevalier et Jérémy Le Bescont Précommande à partir du 6 mai 2020 Parution le 27 mai 2020 304 pages, 28 euros. Format : 17 x 23 cm "