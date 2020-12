Environ 200 000 téléspectateurs en moyenne pour chaque match sur la Chaîne l’Équipe

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

De retour en clair à la télévision et sur Internet, la Jeep Élite enregistre de belles audiences en ce début de saison. Dans son interview pour La Voix Du Nord, Jérôme Saporito, directeur de la Chaîne L'Équipe, indique que ce sont même en moyenne 200 000 spectateurs qui assistent aux rencontres de l'élite du basket français. Plus encore, il souligne une pointe à 400 000 spectateurs pour certains soirs de match, comme lors de la rencontre entre Cholet et Dijon. Dans son entretien au quotidien nordiste, Saporito affirme sa volonté de vouloir démocratiser le basketball en France :

"Cela fait trente ans que ce sport n'était pas visible en clair de façon régulière. On a le même intérêt, la Ligue et nous, de rendre le basket disponible au plus grand monde."

Bientôt une affiche de LFB

Des chiffres pleinement satisfaisant, malgré un défi d´autant plus relevé que la situation sanitaire est difficile à gérer :

"Cette année est complexe, il faut être agile, on est en phase de construction mais les premiers indices sont bons. C'est plutôt de bonnes nouvelles. On est très contents, on n'avait aucune idée de combien ça pouvait faire. Limoges-Bourg samedi, c'était encore plus de 200 000."

La prochaine rencontre de basket français diffusée sur L'Équipe sera l'affiche de LFB opposant Basket Landes à Bourges (samedi 9 janvier, 16h45).