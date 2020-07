Eric Bartecheky : "je compte bien me présenter à la reprise d’entraînement" à Gravelines

La reprise s'annonce tendue au BCM Gravelines Dunkerque. Officiellement, le coach pour la saison 2020-2021 est le Belge Serge Crevecoeur, arrivé au chevet d'une équipe mal en point en février et prolongé récemment pour deux saison. C'est ce dernier qui a effectué le recrutement, avec le directeur sportif Olivier Bourgain. Problème, Eric Bartecheky, qui avait accepté de prendre du recul en février, est toujours sous contrat, puisqu'il avait signé jusqu'en 2022. Le champion de France 2018 avec Le Mans avait récemment confié sa "surprise" de voir Serge Crevecoeur reconduit. Il va plus loin dans une interview accordée au Maine Libre :

"On m’a mis en dispense de travail prolongée [depuis juillet]", explique Bartecheky. "Mais je respecterai mon contrat et je compte bien me présenter à la reprise d’entraînement de l’équipe professionnelle, début août, comme prévu."