Eric Bartecheky : "On va tout faire pour se sortir de cette situation"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Ce lundi, Eric Bartecheky était l'invité de l'émission 100 % Sport sur les antennes de France Bleu Béarn. Le coach de l'Elan Béarnais est revenu sur la nouvelle défaite de son équipe face à Roanne.

Une défaite logique face à Roanne

Deux jours après la onzième défaite concédée à domicile face à Roanne (60-81), Eric Bartecheky s'est montré lucide au micro de France Bleu Béarn. Le coach palois a souligné les gros manques de son équipe même si le joueurs ont fait illusion pendant dix minutes :

"On ne mérite pas cette victoire. Sur l'ensemble de la partie, nous n'avons pas pratiqué un bon basket. On prend beaucoup de trop de points, on manque de beaucoup de choses (de placement, de dureté..). Tout ça mis bout à bout fait que Roanne a déroulé son jeu."

Tony Wroten est bien sur le départ

Depuis son arrivée en Béarn, Tony Wroten ne cesse de décevoir. Eric Bartecheky a confirmé la volonté de remplacer le meneur américain. Si Wroten est bien sur le départ, le club s'est rapproché de Taylor Rochestie (1,85 m, 35 ans), qui pourrait ainsi prêter main forte à l'EBPLO jusqu'au retour de Justin Bibbins :

"On est en train de mener une réflexion depuis samedi. On a voulu le responsabiliser en le mettant dans le 5 de départ. Mais le constat est là, c'est un échec. Il a tenté des choses mais sans efficacité, en perdant beaucoup de ballons et en étant pas au meilleur de sa forme. On souhaiterait organiser les choses différemment et accueillir quelqu'un d'autre mais c'est jamais simple. Mais, c'est le constat que l'on fait."

Rééquilibrer l'équipe et accès sur la défense

Interrogé, Eric Bartecheky a aussi souligné un déséquilibre au sein de son effectif. Un chantier colossal attend le coach palois, qui souhaite retrouver la confiance et les automatismes :

"Il y a une équipe de 11 joueurs. Cela peut être un atout pour la répétition des matches mais il y a une articulation dans la complémentarité et le nombre de postes un peu particulière, qui ne permet d'avoir une hiérarchie bien définie pour le moment. C'est tout un ensemble. Il faut que chacun ait un rôle bien défini et qu'il sache ce que l'on attend de lui. Toute la semaine, nous allons travailler sur tous les aspects du jeu. Bien sûr, la défense mais tout le reste aussi pour s'améliorer. Il faut retrouver de la confiance et des automatismes."

Retrouver une dynamique positive et se maintenir

Si la mission maintien en Jeep ELITE s'annonce très compliquée pour l'Elan Béarnais, le coach palois se veut positif et espère repartir sur une bonne dynamique et ainsi sauver le club d'une relégation en Pro B la saison prochaine :