Eric Bartecheky (BCM) : "Nous voulions juste limiter la casse"

Avec un effectif limité à sept joueurs professionnels suite au départ d'Adonis Thomas et aux blessures de Michael Thompson et Bangaly Fofana, le Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque n'attendait pas grand chose de positif de son match de Jeep ELITE chez l'ASVEL samedi. Au bout du compte, les Maritimes se sont inclinés 103 à 86, signant ainsi leur huitième défaite consécutive en championnat. A la trêve, le BCM possède ainsi seulement 5 victoires en 17 rencontres. Un maigre bilan - équivalent à deux formations relégables - que le groupe d'Eric Bartecheky espère améliorer sur la phase retour. Ce dernier est revenu sur la rencontre de samedi dans Le Progrès.

"On ne peut pas être déçu de perdre à l'Astroballe. Même dans une situation normale nous aurions eu peu de chances. Vu notre situation nous voulions juste limiter la casse et c'est pour cela que nous sommes passés en zone. Nous sommes déçus de n'être qu'à cinq victoires, mais on peut tout envisager lors de la phase retour. Il n'y a rien à retirer de cette rencontre. Il n'y avait qu'à attendre que ça se passe. Nous sommes bien contents que le break arrive. C'est forcément compliqué quand vous enchaînez huit défaites de suite."