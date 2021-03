Eric Bartecheky (Elan Béarnais) : "Je suis surtout heureux pour les joueurs"

Samedi dernier, il n'avait pas eu le temps de changer les choses et l'Elan Béarnais s'était incliné 80 à 61 contre Roanne. Une semaine plus tard, le nouvel entraîneur Eric Bartecheky a pu conduire son équipe à la victoire contre Nanterre, 86 à 79. Une victoire qui fait du bien aux têtes après 11 revers de suite.

"Je suis surtout heureux pour les joueurs, a avoué à France Bleu Béarn Eric Bartecheky après la rencontre. Moi je viens d'arriver mais cela faisait une série de 11 défaites donc j'imagine comment cela peut impacter mentalement. Je suis content pour eux car ils ont la récompense avec la victoire qui stoppe cette série. On en a tellement besoin. Ensuite, sur le contenu c'était mieux aujourd'hui (samedi). On a fait des erreurs mais sur l'engagement les joueurs se sont battus, j'ai vu des joueurs plonger sur le terrain. En attaque, tout n'est pas parfait mais on a été beaucoup plus cohérent. Il faut continuer à aller dans cette direction là."