Éric Bartecheky (Élan Béarnais) : "On n'a pas réussi à les bousculer"

Ce samedi, l'Elan Béarnais s'est incliné 98 à 93 à domicile contre les Metropolitans 92. Les joueurs d'Éric Bartechéky étaient dans la rencontre jusqu'en début de troisième quart-temps, menant même 52 à 50 avant d'encaisser un 16 à 2 et de rester derrière jusqu'à la fin, malgré un retour à deux possessions en fin de match. Après avoir limité Strasbourg et Roanne à 69 puis 72 points, cette fois l'EBPLO a laissé shooter son adversaire du jour à 61,3% de réussite aux tirs, avec notamment un excellent 13/23 à 3-points.

"Ils ont été très adroits, notamment à 3-points, mais on a le sentiment qu'on les a un peu aidé dans le sens où on n'a pas réussi à les bousculer, à les sortir de leurs timings, a commenté Éric Bartechéky. Donc c'est un peu le regret que j'ai. L'équipe a fait des efforts, notamment pour revenir à la fin, mais on aurait souhaité les perturber un petit peu plus."