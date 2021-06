Eric Bartecheky après la victoire de l'Élan Béarnais dans le clasico : "On ne prend encore que 70 points"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EBPLO

Ce jeudi, l'Elan Béarnais a remporté le clasico de la Jeep ELITE en s'imposant 78 à 70 contre le rival limougeaud. L'équipe de Jérémy Leloup a réalisé une belle série dans le dernier quart-temps pour prendre l'avantage et ne plus la lâcher. Surtout, l'équipe d'Eric Bartecheky a semble-t-elle trouvé de la consistance et de la régularité en défense, ce qui lui a longtemps manqué cette saison. En conférence de presse, l'ailier et le coach sont revenus sur cette 12e victoire de la saison qui n'est pas loin d'assurer leur maintien dans la division.