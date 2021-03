Éric Bartecheky va remplacer Laurent Vila à la tête de l'Élan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Sans club depuis son divorce avec le BCM Gravelines-Dunkerque en septembre dernier, Éric Bartecheky devrait retrouver du travail dans les jours à venir. Selon nos informations, le technicien champenois va retrouver un club qu'il connaît bien puisqu'il revient à l'Elan Béarnais afin de remplacer son ancien assistant Laurent Vila. Ce dernier lui cèdera sa place à l'issue de la rencontre à Bourg-en-Bresse, qu'il y ait victoire ou non dans l'Ain. Éric Bartecheky avait connu une première expérience réussie dans le Béarn, entre 2015 et 2017. Après avoir ramené Pau en playoffs pour la première fois depuis 2006, il s'était engagé au Mans avant la fin de son contrat, ce qui avait provoqué des tensions avec la direction de l'EBPLO.

Mission maintien

Champion de France 2018 avec le MSB avant de connaître un échec à Gravelines, l'ancien coach du STB Le Havre va devoir sauver l'Elan Béarnais qui est actuellement avant-dernier de Jeep ELITE. Une mission qui s'annonce délicate au vue de la dynamique actuelle de l'équipe (neuf défaites de suite depuis le départ de Shannon Evans) en plus du fait qu'il s'apprête à diriger un groupe qu'il n'a pas choisi, où la hiérarchie n'est pas établie suite aux arrivées de C.J. Williams et Tony Wroten. De plus, l'atmosphère est très pesante autour et dans le club en cette période de rachat par un groupe américain. Quoi qu'il en soit, ce changement pourrait créer un électrochoc avant la réception de Roanne samedi au Palais des Sports de Pau.

Quant à Laurent Vila, c'est la fin d'une belle aventure dans un club où il travaille depuis 1999 - hormis une parenthèse de quatre ans entre 2006 et 2010, passée entre Gravelines-Dunkerque et Le Mans. Longtemps responsabilisé sur le centre de formation, avec qui il a connu d'excellents résultats, il a passé les neuf dernières saisons sur le secteur professionnel. En janvier 2018, il a succédé à Serge Crevecoeur et occupait donc le poste d'entraîneur principal depuis trois ans, avec deux qualifications en playoffs en 2018 et 2019 à la clé. En cette saison 2020-2021, le technicien catalan a du faire avec un budget en forte baisse, la vente de son leader une fois la saison lancée et la crise de la COVID-19. Un contexte compliqué qui lui aura finalement coûté sa place.