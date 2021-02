Eric Buckner devrait quitter l'Elan Chalon et rejoindre Astana

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Grosse recrue de l'Elan Chalon à l'intersaison 2020, Eric Buckner (2,08 m, 30 ans) devait former un axe 1-5 ultra spectaculaire avec D.J. Cooper. Mais le premier n'a pas séduit et a quitté le club dès début novembre. Quant à l'ancien pivot de l'ASVEL et Monaco, force est de constater qu'il ne réussit pas jusqu'ici dans la Bourgogne, avec 8,7 points à 60,7% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 0,2 contre pour 9,4 d'évaluation en 20 minutes dans une équipe en difficulté (7 défaites en 10 rencontres de Jeep ELITE).

Selon nos informations, il va quitter l'Elan afin de rejoindre le BK Astana, leader du championnat kazakh (16 victoires, 0 défaite) et 11e sur 13 de VTB League (4 victoires, 10 défaites). Une bonne porte de sortie pour l'Elan et une possibilité de se relancer pour le pivot.