Eric Buckner prend la direction de l'Élan Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

À la recherche d'un intérieur pour compléter son effectif version 2020/21, l'Élan Chalon est sur le point de mettre le grapin sur Eric Buckner (2,08m, 30 ans) et, par conséquent, de réussir un gros coup. Cette piste, sondée depuis longtemps, devrait enfin aboutir puisque, selon nos informations, le pivot américain serait en passe d'accepter la dernière offre en date. Il rejoindrait ainsi Ousmane Camara, seul pivot professionnel sous contrat pour le moment.

En France depuis deux saisons maintenant, Eric Buckner a effectué une pige de deux mois à l'ASVEL au début de la saison 2018/19, avec qui il n'a disputé que huit rencontres, avant de s'engager avec l'AS Monaco. Prolongé à l'été 2019, le pivot américain vient de conclure une deuxième saison satisfaisante sur le Rocher avec 9,3 points et 4,9 rebonds pour 10,5 d'évaluation de moyenne. Le tout en 22 rencontres de Jeep Élite. Sans oublier sa participation au dernier All-Star Game (duquel il est sorti MVP avec pas moins de 28 points inscrits) et son expérience européenne qui ne sont que des atouts non négligeables pour l'Élan Chalon.

Julien Espinosa prônait la patience concernant le recrutement de la dernière pièce de son puzzle. Sa confiance devrait payer, Eric Bucker étant une valeur sûre du championnat. Poste 5/4 des plus athlétiques mais non moins costaud pour autant, son association avec D.J. Cooper pourrait se révèler spectaculaire.