Eric Girard (Le Portel) : "Il faut juste admettre que nous ne pouvons pas rivaliser face aux gros"

Vendredi dernier, l'ESSM Le Portel a fait la course derrière les Metropolitans 92 pour finalement s'incliner 86-73. Après la rencontre, l'entraîneur vaincu Eric Girard a reconnu la supériorité adverse :

"Face à ces équipes, il faut simplement reconnaître que la marche est trop haute. Il faut savoir l’avouer sans pour autant en vouloir aux gars et pour le coup, je n’en veux pas à mes gars.

Il ne faut jamais perdre de vue d’où on vient. Le constat est là : nous sommes loin des équipes du top 5. Ce n’est pas un manque d’ambition, ni la résultante d’un manque de volonté de la part des gars. Non, clairement, ils bossent bien, ils sont pros. Mais quand on voit l’apport de nos étrangers, nos limites dans la peinture et celles de certains face aux gros, il faut juste admettre que nous ne pouvons pas rivaliser face aux gros. Ce n’est plus du hasard, la faute à X ou Y ou aux arbitres. La marche est simplement trop haute.

En revanche, il faut servir de cela pour progresser. C’est ce que j’ai dit aux gars après le match."