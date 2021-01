Eric Girard (Le Portel) : "Il y avait moyen de les pousser un peu plus dans leurs retranchements en jouant en équipe et sans frustration"

Samedi soir, Le Portel n'est pas parvenu à embêter l'AS Monaco à la salle Gaston Médecin. Privée de MiKyle McIntosh, la formation d'Eric Girard a perdu 82-60 après avoir fait la course derrière. Plus que l'ampleur de la défaite, l'entraîneur maugeois regrette la manière sur la page Facebook de son club.

"Autant je n’avais rien à redire après Villeurbanne, autant là je dis qu’il y avait moyen de les pousser un peu plus dans leurs retranchements en jouant en équipe et sans frustration. C’était le même schéma qu’à l’ASVEL : quand l’écart se creuse, chacun veut y aller de son petit panier, de sa prise de risque. Et quand ça ne marche pas, c’est la faute d’un autre. De l’arbitre. On n’a pas le respect des arbitres pour quelques matchs joués dans l’élite. Pour la progression individuelle et celle du groupe, il faut que ça cesse. À terme, ce genre de comportement peut être un vrai frein pour la carrière. J’espère qu’ils vont se remettre la tête à l’endroit. Ils ont du talent. Qu’ils le montrent plus régulièrement. C’est ça le haut niveau."