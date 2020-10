Eric Girard (Le Portel) : "J’aurais aimé que d’autres joueurs prennent le relais de Boris (Dallo)"

L'ESSM Le Portel s'est inclinée 73 à 65 contre la JDA Dijon vendredi soir pour la quatrième journée de Jeep ELITE. Alors que les Nordistes étaient devant à l'entame du dernier quart-temps (54-50), ils se sont heurtés à la défense dijonnaise dans le dernier quart-temps. Les 21 balles perdues coûtent très chers, comme l'a avoué l'entraîneur Eric Girard après la rencontre*.

"Il y a deux choses qui me dérangent ce (vendredi) soir : la défaite bien sûr, et le nombre de balles perdues. Pour le reste, je n’ai rien à reprocher à mes gars. Si on fait abstraction du premier quart, on a joué les yeux dans les yeux avec cette équipe en pleine confiance après sa médaille européenne et sa victoire initiale sur Villeurbanne. La grande différence est là, dans cette confiance qui change tout. On le voit du reste à la fin."