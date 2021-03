Éric Girard (Le Portel) : "Notre équipe a montré l'étendue de sa volonté"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Yannick Coppin Loeil du Nord

Samedi soir, Le Portel a retrouvé la victoire après six défaites de suite. Les Nordistes ont battu l'Elan Chalon d'un petit point (84-83) suite à un panier avec la faute de Mehdy Ngouama, à 2,1 secondes de la fin. Le meneur stelliste a puni le switch défensif adverse pour se faufiler vers le panier et marquer malgré la faute d'Assane Ndoye. Après un long temps mort où il a eu le temps de cogiter, le Francilien est revenu sur le parquet et n'a pas tremblé, marquant son lancer franc et donnant le fameux point d'avance aux locaux. Derrière, l'ESSM a gagné son dernier duel défensif avec Sean Armand et a signé sa première victoire depuis mi-janvier. Après la rencontre, l'entraîneur Eric Girard est revenu sur cette période sportivelement compliqué :

"On était dans une spirale compliquée mais logique. Quand une équipe comme la nôtre joue deux fois Monaco et deux fois les Metropolitans 92, on fait ce qu'on peut mais évidemment, face à ces armadas-là qui font la Coupe d'Europe et sont en rythme, c'était dur et assez logique, malheureusement, de perdre. Qui plus est sans notre public, car on sait que pour battre ces équipes-là - on l'a déjà fait - il nous faut notre public. Donc on était à 0-4 après ces matches-là et après on nous a planifié un déplacement à Reims et un match à Chalon-sur-Saône. A Reims (contre Champagne Basket), ça ne se joue pas à grand chose. Et puis à Chalon, il faut être honnête, ils méritaient leur victoire car ils ont été meilleurs que nous. C'est un club très bien structuré et a été champion de France il n'y a pas longtemps (en 2017, NDLR). Ca montre un peu le type d'adversaire qu'on jouait. On n'a pas été très bon là-bas mais je crois que tout le monde, joueurs comme staff, avait envie de montrer un autre visage. Sans trouver d'excuse, on avait joué Chalon à Chalon deux jours (en réalité trois) après notre match précédent alors que Chalon avait eu une semaine pour préparer ce match."

La part belle aux joueurs français

Toutefois, malgré plus de deux mois sans victoire, son groupe n'a jamais lâché.

"Ce (samedi) soir il fallait faire un vrai match. Il fallait beaucoup de courage. Je crois que c'est le qualificatif qu'on peut retenir de cette équipe (de Le Portel) qui encore une fois a fait une très bonne semaine d'entraînement, a montré l'étendue de sa volonté. Et quand je parle de cette équipe, je crois qu'il faut ajouter cette équipe française. Ce n'est pas faire injure aux étrangers mais je crois que ce soir on gagne en grande partie grâce à la majeure partie de nos Français. C'est un pari qu'on a fait avec notre staff et le président, de donner confiance à certains joueurs français. L'état d'esprit que l'on a gardé depuis quelques semaines, malgré des matches et résultats difficiles, c'est sans doute parce que les gars connaissent le championnat et savaient que l'on était dans une période dure mais que la roue finirait toujours pas tourner. Je les félicite parce qu'on avait sans doute moins de talent sur le terrain mais on a eu beaucoup de courage et on a eu de la discipline."

Eric Girard a tenu à féliciter Mehdy Ngouama, qui s'est montré décisif en fin de rencontre :

"Le week-end dernier, on avait fait un pari avec lui qui n'avait pas été payant. Ce soir, il nous fallait de l'énergie et de l'agressivité dans le bon sens du terme, et il nous finit le match d'une très belle façon avec un vrai mental de joueur de haut-niveau. Parce qu'il fallait le mettre le panier à 3-points, il fallait le courage de prendre ce panier et de le mettre. Et surtout il fallait avoir les nerfs solides pour mettre le lancer franc de la gagne."

Toutefois, sans faire le rabat-joie, l'entraîneur maugeois ne veut pas que son meneur s'enflamme car la suite du calendrier est très dense :