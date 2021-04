Eric Girard (Le Portel) : "Nous avions besoin de cette réponse"

Six jours après sa lourde défaite contre Cholet Basket (65-91), l'ESSM Le Portel s'est imposée 89 à 65 contre le BCM Gravelines-Dunkerque ce samedi. Un large succès qui a montré la force de caractère du groupe d'Eric Girard, capable de rebondir après une déroute. Voilà qui plaît à leur entraîneur.

"Je suis très content pour mon équipe, qui a su se remobiliser et offrir un visage bien meilleur que face à Cholet. La semaine dernière, nous avions été pitoyables contre Cholet. Ce (samedi) soir, nous avons été très, très bons face à une équipe qui avait été excellent quelques jours plus tôt malgré sa défaite contre Bourg."

Cette victoire est notamment due au fait que beaucoup de joueurs aient répondu présent.

"Nous avions besoin de cette réponse. J’espère que cette très belle victoire va nous redonner confiance. Ce sera intéressant de voir comment nous allons enchaîner au Mans. Je suis très content pour Mikyle McIntosh, qui a fait un bon match ce soir et qui avait besoin de ça pour retrouver la confiance. On a fait une prestation aboutie, avec de l’adresse mais aussi un très bon match de nos deux grognards, Jo (Passave-Ducteil) et Georgi (Joseph). Hormis Cyrille (Eliezer-Vanerot), que l’on n’a pas voulu lancer le bain parce que ça tournait bien, tout le monde a participé à la victoire. On ne s’attendait pas à battre Gravelines sur un tel écart, mais je les avais trouvés fatigués en fin de match contre Bourg."