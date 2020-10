Eric Girard (Le Portel) : "Un soulagement de gagner aussi vite en déplacement"

Samedi, l'ESSM Le Portel a signé sa première victoire de la saison de Jeep ELITE, en l'emportant sur le parquet de Boulazac d'un petit point (70-71). Après une préparation compliquée et un début de championnat reporté pour cause de COVID-19, ce court succès fait un bien fou à la formation d'Eric Girard. Le technicien

"C’est un soulagement de gagner aussi vite en déplacement après cette très longue attente. Cette victoire conforte notre succès à Rennes, qui n’était pas si mauvais que cela puisqu’il vient de taper Tours, le leader. C’est une bonne semaine pour nous, même si, logiquement, nous sommes encore loin sur le plan collectif. Dans l’intensité, notamment quand il s’est agi de combler un retard de dix points, les gars ont été exemplaires. On a trouvé d’autres solutions dans les rotations avec Mehdy (NGouama), qui progresse dans sa gestion à la mène, Noé (Abouo) très précieux au scoring et aux rebonds, et encore une fois Georgi (Joseph), décidément exemplaire à plus d’un titre et Jamar (Abrams), qui a retrouvé de l’adresse et pris des rebonds. Quand certains cadres piochent, c’est bien de trouver des joueurs qui saisissent leur chance. Il faut qu’on reste dans le même type d’investissement. Dans l’état d’esprit, les gars sont vraiment là. C’est bien pour avancer."