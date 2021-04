Eric Girard (Le Portel) est pour une saison sans relégation

JEEP ÉLITE

Éric Girard (56 ans) et ses Portelois ont bien failli laisser la victoire s'échapper contre Boulazac, dernier de Jeep Elite. Unce courte victoire 81-77 a permis à son équipe de sortir vainqueur du match et de rester neuvième au classement, avec 9 victoires pour 11 défaites, à égalité avec Roanne. L'entraineur n'est pas satisfait de ce match et de l'attitude des joueurs.

"On ne mérite pas de gagner car on a joué comme des sénateurs en première mi-temps. Ensuite, on a retrouvé notre intensité et notre basket. On s'impose une nouvelle fois de peu mais on ne doit pas oublier que nous n'avons aucune marge", a-t-il rappelé dans La Dordogne Libre.

Eric Girard aimerait qu'il n'y ait pas de relégués



Le coach des Vert et Blanc, après la rencontre, a adressé un mot pour Boulazac, équipe emmenée par Benjamin Sene (1,88 m, 26 ans) et qui souffre en Jeep Elite, 3 victoires pour 15 défaites : "Je tiens vraiment à féliciter Boulazac et son coach. Cette équipe joue bien au basket et ne mérite pas sa dernière place." Boulazac est à la traine au classement et prend beaucoup de retard dans la lutte pour le maintien. Mais Éric Girard aimerait que personne ne soit victime de cette saison complexe. " Je rejoins certains présidents : vu le boulot réalisé par les clubs dans cette saison très difficile, personne ne mérite de descendre. Faisons monter deux équipes de Pro B et ajoutons des matches, les équipes sont demandeuses."