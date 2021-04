Eric Girard après Le Portel - Roanne : "Une belle victoire d'équipe"

Dans un match important entre deux équipes avec des bilans égaux, Le Portel s'est imposé vendredi soir face à Roanne, 79-77, après un combat qui aura duré 40 minutes. L'entraîneur de l'ESSM, Eric Girard, est d'ailleurs fier de ses joueurs, après ce succès qui permet au Portel de remonter à la dixième place de Jeep ELITE :

Avec cette victoire, Le Portel a maintenant gagner ses trois derniers matches à domicile et c'est plus que ce qu'avait espéré Eric Girard, qui regrette certains commentaires sur son équipe :

"Si on nous avait dit il y a un mois qu’on prendrait trois matches à la maison, on aurait signé de suite. Franchement, quand j’entends certains commentaires sur nous, j’ai mal. Pas pour moi, qui ne craint plus rien. Mais pour mes gars et le boulot qu’on fait tous ensemble, oui."