Eric Girard après Roanne - Le Portel : "Une victoire qui nous permet de nous enlever une certaine pression"

Eric Girard (56 ans) et son équipe de l'ESSM Le Portel sont allés s'imposer ce lundi soir à Roanne, 77 à 74. Après un très bon début de match (8-24 au premier quart-temps), les Portelois ont subi pendant presque 20 minutes avant de reprendre le dessus pour arracher cette courte victoire en fin de match. Maladroits (18 pertes de balles), les hommes d'Eric Girard ont bien failli permettre à Roanne de stopper sa série de défaite. Mais les Nordistes ont trouvé les ressources pour l'emporter et signent une 12e victoire qui leur permet de prendre le large sur la zone de relégation.

"On commence bien, on joue ensemble et je pense que Roanne est un peu amorphe au début, puis chacun joue ses stats et à la mi-temps tout est à refaire, a commenté Eric Girard dans Le Progrès. Dans le troisième quart-temps, Roanne est presque inarrêtable et on n'est pas loin de craquer mais un ou deux paniers nous laissent en vie. On savait que si on arrivait à tenir, la pression serait sur eux. On a été plus lucide et il y a aussi le double de lancer-francs d'un côté à l'autre (24/33 pour Roanne, 8/16 pour Le Portel). C'est une victoire qui nous permet de nous enlever une certaine pression et de garder un oeil sur le rétroviseur, on a pris un peu d'air. Tout le monde est conscient que l'on n'a pas l'équipe qui a le plus de talent."