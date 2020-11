Eric Girard chafouin après la défaite de Le Portel en amical : "Je ne suis pas animateur à l’école des fans"

Vendredi, Le Portel a perdu 92 à 82 chez son voisin du BCM Gravelines-Dunkerque en match amical. L'entraîneur défait, Eric Girard, a regretté la défense de son équipe et sa gestion de la fin de match. Malgré le contexte, il aurait plus d'exigence de la part de ses troupes. Il s'est exprimé sur la page Facebook de son club.

"Même si le match n’a pas été mauvais pour une reprise, on ne peut pas se satisfaire d’avoir encaissé 92 points. On n’est pas là dans nos standards, ce n’est pas nous. Et surtout, on n’est pas dans le droit fil de nos derniers matchs. On a fait deux-trois fois plus d’erreurs ce soir qu’à Strasbourg. Ce ne sont même pas la technique ou la tactique qui sont en cause. Non, c’est une question de mentalité. On se dit que perdre de quatre-cinq points à Gravelines, ce n’est pas grave. Mais si on raisonne comme ça, on va plonger gentiment et lors du premier match de reprise, on en prendra une bonne. Dans le money time, on fait des fautes stupides en attaque. On venait de passer devant, je croyais qu’on allait enchaîner comme au Rhénus. Mais toutes ces erreurs de concentration nous coûtent très cher. Je le dis et je le martèle : l’exigence est permanente. Nous sommes des pros et nous devons aller vers l’excellence. La fin de match n’a rien à voir avec l’excellence. Charles-Noé (Abouo) va revenir. La concurrence va croître. Le train passera pour ceux qui ne sont pas au niveau. Je ne suis pas animateur à l’école des fans. Il n’y a pas d’égalité pour tous à la fin."