Eric Girard positif après BCM - Le Portel : "L'esprit portelois est là"

La positive attitude. Après les premières sorties amicales, pour préparer la saison 2020/21, les coachs des différentes équipes semblent enthousiasmés par ce qu'ils voient. C'est le cas d'Eric Girard, qui a apprécié la production de Le Portel lundi soir à Hazebrouck, malgré la défaite 77-72 contre Gravelines-Dunkerque. Il revient sur la rencontre sur le site Internet de l'ESSM :

"J’ai bien aimé l’intensité et la volonté de ne rien lâcher. On a dû économiser Michael (Umeh) après la pause car il avait un peu mal au genou. On était donc à six pros. C’est vrai qu’on a fait des erreurs, mais on a corrigé au fur et à mesure après la pause. Quand on est six-sept, c’est plus compliqué. Les jeunes font ce qu’ils peuvent, mais c’est plus dur. Après je regrette les états d’âme de quelques joueurs d’expérience en première période. Quand un match se joue à quelques points, les lancers donnés coûtent cher. Même si les joueurs sont fatigués, qu’ils trouvent que des choses injustes sont sifflées, il faut savoir avancer. On a shooté 33 lancers et on l'a très peu fait la saison dernière. C’est dommage qu’on en rate pas mal. Si on avait shooté à 80%, on aurait pu pourquoi pas gagner ce match. Il faut qu’on progresse sur nos pertes de balle mais je le répète, l’état d’esprit est là, l’esprit portelois est là. Globalement, il y a eu un bon esprit dans ce match contre nos voisins que nous apprécions. C’est un match encourageant."