Erman Kunter : "Perdre aussi largement peut permettre de remettre les idées en place à certains"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Cela ne va plus à Cholet. Après de bons premiers résultats en préparation, l'équipe enchaîne les sorties bien plus compliquées. Le club va d'ores et déjà procéder à un ajustement avec le départ prévu de l'ailier Ike Nwamu. Le staff s'interroge également sur le shooteur Chaucey Collins, encore très maladroit mardi soir à Limoges. Lors de ce match de préparation, la formation maugeoise - privée de Lasan Kromah pour cette rencontre - a pris l'eau pour s'incliner de quasiment 30 points (93-65). Après la rouste de vendredi contre le voisin manceau (85-65), la tendance est plutôt négative à l'heure actuelle.

"C’est bien de se rendre compte de notre niveau, dégaine l'entraîneur Erman Kunter dans Le Courrier de l'Ouest. Il n’y a rien eu de bon ce soir. En même temps, perdre aussi largement que ça peut permettre de remettre les idées en place à certains. On a encore beaucoup de travail et j’aimerais réussir à caler un match amical supplémentaire lund ou mardi prochain."

Cholet va se remettre au travail avec la venue de Le Portel ce vendredi.