Erman Kunter (Cholet) : "A partir de ce soir, on commence à penser aux playoffs"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Samedi soir, Cholet a signé sa 10e victoire de la saison en s'imposant 90-79 contre le Limoges CSP a la Meilleraie. CB a fait la course en tête, en faisant régulièrement des écarts assez importants avant de voir les visiteurs revenir sous la barre des 10 points. Sans être en danger et en faisant tourner, hormis Abdoulaye Ndoye (38 minutes de jeu) et Chris Horton (22 d'évaluation en 31 minutes).

"Ce (samedi) soir, on a été devant pendant tout le match, a rappelé le coach vainqueur Erman Kunter. On a bien démarré, puis on a bien contrôlé le rythme du match. On a géré les temps de jeu avant le match de lundi à Nanterre. Nanterre, c'est fort. Ce soir, défensivement, c'était bien jusque dans les 4-5 dernières minutes. On a essayé de mettre tout le monde dans le rythme avant les deux prochains matches. Limoges a essayé de contrôler le tempo du match."

Avec ce succès, Cholet est désormais assuré de participer à la Leaders Cup 2020, en février.

"La Leaders Cup est un objectif important car on ne joue pas de Coupe d'Europe. On a besoin de jouer une autre compétition que le championnat. Ce sera des matches sympas. A partir de ce soir, on commence à penser aux playoffs. Les deux prochains matches vont compter pour la qualification à ce niveau."

Rendez-vous à Nanterre lundi soir à 20 heures pour la première manche.