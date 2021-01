Erman Kunter (Cholet) : "Il n'y avait pas d'énergie"

Après la large défaite de Cholet contre l'Hapoel Holon (71-89) qui a scellé le sort de l'équipe en Ligue des Champions (BCL) cette saison, l'entraîneur Erman Kunter est longuement revenu sur la rencontre devant la presse.

"Il n'y avait pas d'énergie. Est-ce que cela vient de l'envie ? Ou cela vient du fait que l'on ait trop réfléchi ? Ce n'est pas un jeu d'échec, il n'y a pas le temps de réfléchir. Peut-être un peu des deux. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui a de l'expérience en Coupe d'Europe. Psychologiquement, je pense qu'on était un peu stressé. Après, Holon joue son jeu il n'y a rien à dire. On a essayé de faire un peu de zone, un peu de trappe (sur pick and roll), de switches... Mais tout le temps ils étaient présents. Ils ont mérité de gagner. Avec ce qu'on a fait aujourd'hui (mercredi), on ne peut pas gagner en Coupe d'Europe.

"Défensivement, on n'y était pas"

Le problème, c'est la défense. Encaisser 89 points... On sait qu'Holon est une équipe qui peut attaquer mais 89 points c'est beaucoup. Si on avait pu faire des stops, on aurait pu éventuellement marquer des contre-attaques. 58% à 2-points, 44% à 3-points... ça veut dire que défensivement on n'y était pas. "