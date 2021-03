Erman Kunter (Cholet) : "Il nous manque de la dureté, agressivité et intensité"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Cholet Basket TV

Samedi en début de soirée, Cholet Basket a battu Orléans 91 à 70. Après la rencontre, l'entraîneur Erman Kunter ne semblait pas ravi malgré la victoire. En effet, le technicien franco-turc avait bien conscience que l'équipe adverse, limitée à six joueurs professionnels, n'était pas en mesure de s'opposer aux siens. Le Malin du Bosphore a notamment reconnu que le contenu n'était pas bon en deuxième mi-temps et que de manière générale son équipe manquait de "dureté, agressivité et intensité", l'absence de public n'aidant pas.

Charge aux Maugeois, au complet, de faire mieux ce lundi soir contre Monaco, qui aura peut-être l'esprit tourné vers la belle du quart de finale de l'EuroCup contre le Buducnost Podgorica. Rencontre à suivre sur LNB TV à partir de 18h.