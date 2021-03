Erman Kunter (Cholet) : "Le problème est qu'on enchaîne les erreurs"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Dominés par des Monégasques beaucoup plus agressifs, Cholet a été battu par Monaco 87 à 76 samedi soir en Jeep ELITE. L'entraîneur Erman Kunter est revenu en conférence de presse sur les lacunes au rebond de son équipe. Le différentiel entre les deux équipes est important : 41 rebonds à 29 dont 17 à 6 pour les rebonds offensifs, de quoi faire grincer des dents l'entraineur franco-turc. Devant les médias présents, le Malin du Bosphore avait vite fait de cibler la raison de la défaite de son équipe.

"Il y a 11 rebonds d'écart et il y a 24 points encaissés avec le rebond, le reste quand on regarde les statistiques c'est à peu près pareil, le pourcentage aux tirs c'est à peu près pareil, on a du faire 2 pertes de balles de plus, mais c'est le rebond qui nous a tué."

Plus que le rebond, Kunter regrette le manque d'intensité de ses joueurs. Mais pas seulement.

"On a perdu notre âme en deuxième mi-temps. On enchaine les erreurs, par exemple on fait une interception, on perd le ballon", se désole Kunter.

Avis que ne peut que confirmer Vafessa Fofana, l'ailier de Cholet, pourtant auteur d'une bonnne prestation avec 20 points et 5 rebonds en 31 minutes :

"Pertes de balles, rebonds offensif et puis on a pas tenu 40 minutes en intensité. Même s'ils ont eu des trous d'air, ils ont été intenses constamment et nous, au moment où il fallait vraiment être là, on a pris une valise à ce moment là."

Avec cette sixième défaite de rang, toutes compétitions confondues, et une seizième place au classement de la Jeep ELITE, Cholet Basket traverse une mauvaise période dont il va falloir se sortir au plus vite pour ne pas se retrouver à jouer le maintien.