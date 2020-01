Erman Kunter (Cholet) : "On n'est pas bien en ce moment"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Dimanche après-midi, l'ASVEL s'est imposée 91 à 80 contre Cholet Basket. C'est la deuxième défaite de suite pour les Maugeois qui ont encaissé 91 points après en avoir pris 97 à Dijon la semaine passée. L'entraîneur Erman Kunter regrette le manque de dureté et de niaque de son groupe. "En défense on n'est pas assez dur, on donne des paniers faciles. C'est une période difficile, ce n'est pas bien pour l'instant."

