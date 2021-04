Erman Kunter (Cholet) : "On ne se bat pas"

Cholet s'est incliné de peu sur son parquet face à la SIG de Strasbourg ce samedi soir, 90-97. Nouvelle défaite pour les Choletais après celle face au Mans (84-85) et à Limoges (81-82). Ces défaites de quelques points n'arrangent pas la situation du CB qui est actuellement seizième de Jeep Elite, avec 6 victoires pour 14 défaites.

"On ne se bat pas, au 3e quart-temps, on a commencé à un petit peu se battre jusqu'à la 35e minute, on a passé 4 points, on fait encore trois erreurs de suite en défense. Trois erreurs défensives, on a encaissé 8 points. On a encore perdu 19 ballons, c'est beaucoup. On fait des fautes offensives, on perd un ballon comme ça, après on prend le rebond et on essaye d'envoyer, on perd."