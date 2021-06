Erman Kunter (Cholet) après la courte défaite contre Nanterre : "Ce qu'on a montré, ce n'est pas très mauvais"

Nanterre est allé s'imposer à Cholet de peu, 83-88. Cholet, actuellement quinzième de Jeep ELITE avec un bilan de 10 victoires et 20 défaites, n'est pas encore maintenu dans le championnat français. Dimanche, ils avaient une belle occasion de signer une victoire. Seulement Gregor Hrovat a laissé échappé la balle sur la dernière chance choletaise de passer devant. Le coach Erman Kunter a réagi en conférence de presse.

"Il y a pleins de choses, on rate des lancers, en première mi-temps on ne défend pas bien les un contre un parce qu'on a fait des erreurs sur des rotations défensives et tout ça. Quand tu regardes le film du match, ce n'est pas catastrophique parce que moi je trouve l'équipe de Nanterre très bien, c'est solide, il y a des bons joueurs de haut niveau. Si on faisait un peu plus attention, on gagnait. Si on joue comme ça on peut gagner contre Le Portel mercredi mais si on joue sérieux comme ça dès le début. Comme on est maintenant dans une situation un peu difficile à cause du classement, on est sous pression mais même sous pression contre une équipe de Nanterre, ce qu'on a montré ce (dimanche) soir ce n'est pas très mauvais."