Erman Kunter (Cholet) après la défaite contre Châlons/Reims : "Nos joueurs moteurs sont un peu fatigués"

Cholet n'est pas en forme en ce moment. Après les sanctions annoncées par le coach Erman Kunter, ce sont les défaites qui viennent ternin le moral du groupe. Sur les 5 matches du mois de mai, Cholet a n'a gagné qu'une seule fois et s'est notamment incliné deux fois face à Châlons/Reims. Le coach Erman Kunter s'est exprimé sur la performance de ses joueurs sur le match

"Au début ce n'était pas trop mal, et après on encaisse des points de partout. On encaisse surtout des joueurs extérieurs, beaucoup de points Saibou (22 points) voilà ce n'est pas facile. On a besoin d'accélérateur mais malheureusement, nos joueurs accélérateurs sont un peu fatigués. Ceux qui donnent de l'énergie sont un petit peu fatigués et les autres essayent mais ce ne sont pas des moteurs, ce sont des joueurs plus complémentaires, ce ne sont pas des moteurs. On fait les mauvais choix en attaque, on perd beaucoup de ballons (21)", déclare le coach de Cholet.