Erman Kunter après Cholet - Strasbourg : "On pense qu'on est champion du monde"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Cholet Basket

Après quatre victoires de suite, Cholet s'est incliné à domicile contre une équipe de Strasbourg diminuée (78-82) samedi soir en huitième de finale de la Coupe de France masculine. Une performance que l'entraîneur Erman Kunter n'a pas apprécié. "On est les rois du pétrole, champions du monde, on vient de gagner", a-t-il ironisé devant la presse, regrettant les nombreux ballons perdus de son équipe. "On perd des ballons tout seul !"