Erman Kunter frustré : "On a oublié comment on gagne les matches"

Erman Kunter a toujours eu un projet de jeu défensif. Mais samedi soir, son équipe, Cholet, a encaissé 99 points (à 61% de réussite aux tirs) contre l'Elan Chalon. Résultat, les Maugeois ont perdu leur troisième match consécutif, après s'être incliné à Bourg-en-Bresse (23e journée) puis contre les Metropolitans 92 (quart de finale de la Leaders Cup). Evidemment, "Le Malin du Bosphore" n'était pas satisfait devant la presse samedi soir.

"Si on défend comme ça, on ne peut pas gagner. Les joueurs peuvent mieux faire. On a oublié complètement de défendre, on a oublié comment on gagne les matches. On ne peut pas offrir de tels tirs ouverts. On n'a pas mis assez d'impact. La situation n'est pas bonne avec trois défaites d'affilée. On va travailler plus sur la défense."