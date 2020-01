Erman Kunter rêve de revoir Cholet en Coupe d'Europe dès la saison prochaine

S'il n'a pas apprécié la production de son équipe lors du dernier match avant la trêve, Erman Kunter est conscient que son équipe a la possibilité d'accrocher les playoffs. A mi-saison, les temps de passage sont bons avec une cinquième place et un bilan de 11 victoires en 17 matchs. Si rien n'est fait, un tel classement permettrait au club de regoûter à une Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce qui serait une très bonne chose pour le club selon Le Malin du Bosphore, interrogé par Le Courrier de l'Ouest.

"Cette année, le championnat est tellement dense et serré, que les prévisions sont compliquées. Disons que nous avons 50% de chances de jouer les playoffs. C'est un vrai objectif. Primordial. Car qui dit participation aux play-offs dit aussi Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est garanti presque à 100%. Pour info, cette saison, sept formations ont disputé l'Europe). Si nous parvenons à rester dans le Top 6, pourquoi ne pas disputer la Ligue des Champions ? Le public, qui n'a pas plus vu de matchs de playoffs depuis 2012 et de Coupe d'Europe depuis 2013, n'attend que ça. Pour les joueurs aussi, c'est un vrai plus, notamment pour les jeunes en formation comme (Yoann) Makoundou, (Florian) Leopold, (Quentin) Ruel, (Hugo) Robineau, (Karlton) Dimanche... Pour le reste du recrutement, ça facilite également un peu les choses. Donc oui, on veut jouer les playoffs."